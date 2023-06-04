



В Индии вместо асфальта постелили черный ковер



В Индии чиновники вместо асфальта постелили черный ковер на дороге. Об этом пишет Gulf Today.



Жители деревни Карджат-Хастпохари в штате Махараштра "подняли" недавно проложенную дорогу. На распространяющемся в Сети видео жители обвиняют местного подрядчика Рана Тхакур в выполнении "поддельных" работ, во время которых проезжую часть просто застелили ковром.



В полуминутном ролике видно, как жители деревни поднимают пальцами новую дорогу со свежим асфальтом и сворачивают ее, чтобы показать тканевый "ковер" на грязной земле в регионе, который является родным для министра и лидера партии Бхаратия Джаната Раосахеба Данве.



Местные жители утверждали, что тонкий тканевый ковер образует основу дороги, на которую насыпали и выровняли асфальт, чтобы она выглядела как новая, якобы по какой-то немецкой технологии, однако дорога имела шаткую основу, показанную на видео.



Власти официально пока не прокомментировали инцидент.



Тем временем жители требуют привлечь к ответственности подрядчика, дорожников и соответствующее органы за то, что они пытаются обманывать их некачественными работами, которые долго не смогут прослужить.

