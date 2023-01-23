



В Индии раскрыли, когда решатся "все проблемы мира"

Индийский судья Самир Винодчандра Вьяс во время вынесения приговора подозреваемому в незаконной перевозке коров заявил, что "все проблемы мира" будут решены тогда, когда будет прекращен забой коров.



Об этом сообщает издание Bar and Bench.



В постановлении суда говорится: "В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли".



Также судья отметил, что "если коровы остаются несчастными, то наше богатство и имущество исчезают".



"Проблемы, которые существуют сегодня, связаны с распространением вспыльчивости и горячего темперамента. Единственная причина их прироста - забой коров. Пока это не будет полностью запрещено, саттвическое изменение климата не может иметь своего эффекта", - говорится в решении суда.



Напомним, что в индуизме корова считается священным животным.

