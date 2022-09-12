



В Индии прошел день траура по королеве Елизавете

В воскресенье в Индии прошел день траура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.



Флаги над индийским парламентом, Домом президента и другими правительственными учреждениями в Нью-Дели были приспущены, сообщает AP.



Также были отменены официальные развлекательные мероприятия "в знак уважения к ушедшему высокопоставленному лицу", заявили в министерстве внутренних дел Индии.



Напомним, что королева Елизавета умерла 8 сентября, в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее сын Чарльз, получивший после коронации им Карл III.