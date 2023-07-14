



В Индии нищий стал миллионером, попрошайничая на улицах

Он уже приобрел трехкомнатную квартиру и два магазина, однако и дальше попрошайничает, тратя на это по 10-12 часов в день.



Житель Индии Бхарат Джайн не нашел стабильную работу и оказался на улице. Именно там он заработал свои первые деньги, которые в целом составили миллион 200 тысяч долларов, пишет Indian Times.



Теперь Джайна называют "самым богатым нищим в мире". Известно, что мужчина родился в семье из низшей касты, поэтому не смог получить нормальное образование и, соответственно, работу. В результате, он начал попрошайничать и зарабатывать около 728 долларов в месяц.



Джайн уже приобрел трехкомнатную квартиру и два магазина, которые сдает в аренду, примерно, за 364 доллара в месяц. Несмотря на это, он и дальше попрошайничает, причем, в самых популярных местах города.



В течение 10-12 часов мужчина может собрать 30 долларов в день. Это позволяет его детям получать образование в монастырской школе.