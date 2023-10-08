



В Иерусалиме запустили систему волонтерской помощи для горожан и бригад медиков

В свете ухудшающейся обстановки в области безопасности, муниципалитет Иерусалима запустил систему волонтерской помощи для горожан и медицинских бригад, сообщила пресс-служба.



Муниципалитет Иерусалима создал центр волонтерской помощи, который будет координировать заявки на волонтерство для помощи нуждающимся гражданам - семьям, одиноким людям и пожилым. Жители, желающие стать волонтерами, могут обратиться в муниципальный центр по номеру 106 или в местные общинные управления в своем районе, которые соберут информацию и смогут направить волонтеров.



Кроме того, муниципалитет предоставляет поддержку семьям медицинских бригад города, чтобы обеспечить помощь и образовательную деятельность для их детей, пока они заняты спасательными миссиями.



Мы призываем жителей города быть бдительными, интересоваться и беспокоиться о благополучии своих соседей, и, в случае необходимости, обращаться в муниципальный центр для получения муниципальной поддержки.



Мы, жители Иерусалима, известны своей великодушием и взаимопомощью, и мы продолжаем демонстрировать это в каждом новом случае, в том числе и в настоящей ситуации.