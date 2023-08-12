



В Иерусалиме в Шаббат будет курсировать автобус

В Иерусалиме в Шаббат после многих лет дискуссий все же запустят автобус.



Общественный транспорт запустит движение "Хиторерут".



Автобусом можно будет добраться до пляжа в Тель-Авиве. По пятницам транспорт будет проезжать по студенческим кварталам израильской столицы. В субботу на нем можно будет доехать до пляжа в Тель-Авиве.



Среди районов, мимо которых будет курсировать транспорт, являются: Рехавия, Бейт-ха-Керем, Френч-Хилл и другие.



Согласно результатам опроса Direct Polls, 57% жителей Иерусалима поддерживают работу общественного транспорта в выходные.



Среди населения, традиционно соблюдающего Шаббат, 41% поддерживают такой шаг. Также запуск автобусной линии поддерживает 21% ультраортодоксов.