Новости » Life Style
В Иерусалиме в Шаббат будет курсировать автобус
12.08.2023 16:40 Алина Груднева

В Иерусалиме в Шаббат будет курсировать автобус

В Иерусалиме в Шаббат после многих лет дискуссий все же запустят автобус.

Общественный транспорт запустит движение "Хиторерут".

Автобусом можно будет добраться до пляжа в Тель-Авиве. По пятницам транспорт будет проезжать по студенческим кварталам израильской столицы. В субботу на нем можно будет доехать до пляжа в Тель-Авиве.

Среди районов, мимо которых будет курсировать транспорт, являются: Рехавия, Бейт-ха-Керем, Френч-Хилл и другие.

Согласно результатам опроса Direct Polls, 57% жителей Иерусалима поддерживают работу общественного транспорта в выходные.

Среди населения, традиционно соблюдающего Шаббат, 41% поддерживают такой шаг. Также запуск автобусной линии поддерживает 21% ультраортодоксов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы