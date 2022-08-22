



В Иерусалиме стартует программа трудоустройства арабов в госсектор экономики

На фоне плачевной ситуации с трудоустройством арабского населения Восточного Иерусалима Министерство по делам Иерусалима запускает пробную программу обучения арабского населения столицы для дальнейшей работы в государственном секторе - муниципалитете и государственных компаниях.



Программа будет осуществляться центром "Йесодот" и первоначально обеспечит практическое обучение 60-70 участников из Восточного Иерусалима.



Обучение будет включать встречи с людьми, работающими в государственном и социальном секторах, ознакомление с платформами и рабочими навыками, применимыми к госсектору, а также изучение основных вопросов, касающихся населения Израиля, с акцентом на истории и культуре различных групп в Израильском обществе.



Программа будет действовать в течение трех лет и обойдется бюджету примерно в 1 миллион шекелей. Сначала участники пройдут групповое обучение продолжительностью несколько месяцев, а затем получат опыт работы в государственных учреждениях с индивидуальным персонализированным коучингом. По окончании периода обучения участники будут немедленно трудоустроены на государственные предприятия.

