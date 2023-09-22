



В Иерусалиме открылась ярмарка "Четыре вида" с украшениями для сукки

В этом году на обновленной площади Валеро будет работать ярмарка "Четыре вида". Муниципалитет сделал все необходимое для того, чтобы жители и гости города смогли попасть на крупнейшую в Израиле ярмарку "четырех видов", где продаются лучшие продукты "четырех видов": этрог (цитрон), лулав (пальмовая ветвь), хадас (миртовая ветвь) и арава (ивовая ветвь). Они продаются поштучно, в наборах, по сортам и в соответствии с традициями и обычаями разных общин.



На красочной ярмарке, который проводится уже 25-й год, в этом году разместилось около 40 киосков, где можно приобрести "четыре вида", а также украшения для сукки. Рынок открыт для всех желающих. Есть также прилавки, специализирующиеся на продаже причудливых и особых продуктов, например, этрогов стоимостью в сотни шекелей, некоторые из которых импортируются из Италии и Марокко.



“Тот, кто не видел "Биржу этрогов" на ярмарке "Четыре вида" в Иерусалиме, не видел оживленной торговли, напоминающей нью-йоркскую Уолл-стрит", – утверждают городские власти





