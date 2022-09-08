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В Иерусалиме откроют первый в Израиле велосипедный туннель
08.09.2022 09:35 Ольга Белозерова

В Иерусалиме откроют первый в Израиле велосипедный туннель

В эту пятницу в Иерусалиме откроется первый велосипедный туннель в Израиле, который является пятым по длине в мире.

Как сообщает KAN, мэр Иерусалима Моше Лион был первым, кто проехал через туннель. Стоимость проекта оценивается в 25 миллионов шекелей.

Моше Лион рассказал, что туннель имеет длину 2,1 километра - пятый по длине в мире. Мэр надеется, что новый туннель побудит жителей Иерусалима больше пользоваться велосипедами.

"Этот туннель будет служить для обучения езде на велосипеде семей и детей. Мы строим десятки велосипедных дорожек по всему городу. До сих пор велосипедистам приходилось подниматься и спускаться с горы - этот туннель делает велосипед доступным для всех", - заявил Моше Лион. 

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