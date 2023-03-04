



В Иерусалиме освятили масло для коронации Чарльза

Священное масло, которое будет использоваться для помазания короля Чарльза во время его коронации в мае, было освящено в Иерусалиме, что свидетельствует о связях британского монарха со Святой Землей.



Его Блаженство Феофил III, греческий православный патриарх Иерусалима, и англиканский архиепископ города Хосам Наум освятили миропомазание в храме Гроба Господня, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.



Масло будет использовано для помазания Чарльза, когда он и его жена Камилла будут коронованы в лондонском Вестминстерском аббатстве 6 мая, что считается самой священной частью торжественной церемонии.



Традиционно масло выливают из ампулы на коронационную ложку, а затем государю умащивают руки, грудь и голову.



Недавно освященное масло было изготовлено из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастыре Вознесения и монастыре Марии Магдалины, месте захоронения бабушки Чарльза, принцессы Греции Алисы.



Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который будет проводить службу, сказал, что он хотел, чтобы масло добывалось на Елеонской горе, с самого начала планирования коронации, и чтобы это отражало личную семейную связь Чарльза.



“Это демонстрирует глубокую историческую связь между коронацией, Библией и Святой Землей. От древних королей до наших дней монархи смазывались маслом из этого священного места», — сказал Уэлби, духовный глава англиканской церкви.



Масло, благоухающее кунжутом, розой, жасмином, корицей, нероли, бензоином и цветами апельсина, создано на основе масла, использовавшегося для коронации покойной королевы Елизаветы 70 лет назад, и формулы, применявшейся сотни лет, сообщили во дворце.

