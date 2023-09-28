



В Иерусалиме началось создание искусственного озера с набережной

Жители Иерусалима получили замечательный подарок к празднику Суккот. Как и было обещано, перед осенними праздниками была торжественно открыта первая очередь нового парка, создаваемого Еврейским Национальным Фондом-Керен Каемет ле-Исраэль совместно с муниципалитетом столицы.

Об удивительной истории места, где разбивается новый большой парк, рассказал генеральный директор ЕНФ-ККЛ-Евразия Игаль Ясинов:



«Новый огромный парк, который после завершения всех работ займет площадь более 110 дунамов (11 гектаров), создается на месте, где когда-то находились бараки для репатриантов из Северной Африки, Румынии и Греции - так называемые «маабарот». Эти постройки были сделаны из асбеста, поскольку в то время еще не знали о смертельной опасности этого материала для здоровья людей. Спустя некоторое время жители «маабарот» были переселены в дома, построенные по соседству в новом квартале «Кирьят Йовель», названном так в честь 50-летнего юбилея Еврейского Национального Фонда. А асбестовые строения разрушили. Увы, при этом асбест снесенных построек заразил почву, и на многие десятки лет огромная площадь в Иерусалиме превратилась в мертвую зону, непригодную для строительства и другого использования. Этот пустырь получил неформальное название «Парка асбестоним» - «асбестового парка», хотя, разумеется, ни о каком парке и речи быть не могло.



Несколько лет назад Фонд совместно с муниципалитетом Иерусалима приняли решение обеззаразить «мертвую зону» и на месте бывшего «асбестового парка» разбить настоящий парк в честь 120 -летия Еврейского Национального Фонда. На реализацию этого грандиозного плана Фонд выделил огромную сумму в 70 миллионов шекелей, собранную благодаря спонсорам фонда в Израиле и за рубежом. Предстояло провести большой объем работ: вывезти зараженную почву, проложить под территорией будущего парка современные коммуникации и т.д.».



Парк имени 120-летия Еврейского Национального Фонда создается поэтапно. Участок, открытый сейчас, получил название «Ган ха-эц» («Сад дерева»), в честь старого дерева, находящегося на нем. Намечено также назвать один из участков в память японского праведника мира Тиунэ Сугиагары, спасшего более 6000 литовских и польских евреев.



Полностью создание парка, которое осуществляет городская компания «Мориа» в соответствии с архитектурным планом, утвержденным Фондом и Управлением развития Иерусалима, будет завершено в 2028 году. В парке планируется искусственное озеро с набережной, вдоль которой расположатся уютные кафе и места отдыха.



Выступая на открытии первой очереди парка, мэр Иерусалима Моше Леон сказал: «Открытие комплекса Ган ха-Эц – это еще один шаг реализации нашей муниципальной политики по развитию «зеленых легких» города. Парк также будет служить центром общественной деятельности, что даст поддержку процессу реновации города в районах Кирьят ха-Йовель и Кирьят-Менахем. Мы верим, что новый парк станет центром притяжения не только для жителей этих микрорайонов, но также и жителей всего нашего города, и будет способствовать улучшению качества их жизни».



Председатель Еврейского Национального Фонда Ифат Овадия-Луски напомнила, что «когда-то здесь ютились лачуги из асбеста, вредного для здоровья и окружающей среды. Мы превратили это место в благоустроенный зеленый парк, развивающийся на благо жителей города. В этом огромном проекте объединились усилия общины местных жителей, городских инстанций и Еврейского Национального Фонда. Мы будем продолжать укреплять лесные массивы в черте города, сохранять зеленый пояс вокруг города и создавать общинные леса. Иерусалим — вечная столица Израиля, и мы в Еврейском Национальном Фонде всегда будем развивать наш Иерусалим, чтобы наш любимый город продолжал сиять».



В праздник Суккот сотни семей из окрестных районов смогут отдохнуть в Саду дерева. Так состоялось чудесное превращение заброшенного пустыря в зеленый остров в центре столицы.