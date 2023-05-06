



В Хургаде Красное море стало пунцовым, испугав туристов

На некоторых пляжах египетского курорта цвет Красного моря стал “кровавым”, испугав туристов. Как объясняют специалисты, это отнюдь не "тревожный симптом".



Как заявил местным СМИ доктор Тамер Камаль, директор отдела природных заповедников в провинции Красное море, причиной изменения цвета воды является активность коралловых рифов красного цвета. Точнее, их нерест – наступил сезон размножения коралловых рифов, который начинается в конце апреля и начале мая каждый год.



"Миллионы зрелых розовых яиц кораллов выбрасываются в воду, поэтому вода кажется темно-красной на больших участках поверхности воды в отдельных местах, особенно на пляжах Хургады, богатых коралловыми рифами", – объяснил биолог.



По его словам, изменение цвета моря можно считать только “хорошим сигналом” – если рифы активно размножаются, настолько, что вода меняет цвет, есть основания надеяться на дальнейшее разрастание коралловых рифов, что гарантирует, что рифами на Красном море смогут любоваться и следующие поколения туристов.



Также эксперт подчеркнул, что коралловые рифы крайне важны для биологии Красного моря, поскольку они являются одними из важнейших, редких и морских исчезающих организмов, которые запрещено трогать, тем более разрушать. Кроме того, он добавил, что некоторые туристы специально прибывают на курорт в сезон “цветения” кораллов, чтобы увидеть это редкое явление.