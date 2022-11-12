В Херсоне восстановлено вещание украинского ТВ
В Херсон вернулось украинское телевидение и радио.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных сел доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.
"Осуществить это удалось благодаря мощным передатчикам, предоставленным Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA", - сказано в заявлении.
Специалисты концерна за несколько дней до увольнения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области.