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В Херсоне восстановлено вещание украинского ТВ
12.11.2022 14:26 Алина Груднева

В Херсоне восстановлено вещание украинского ТВ

​ В Херсон вернулось украинское телевидение и радио.

 
Об этом сообщает Госспецсвязи.
 
Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных сел доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.
 
"Осуществить это удалось благодаря мощным передатчикам, предоставленным Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA", - сказано в заявлении.
 
 Специалисты концерна за несколько дней до увольнения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области.
 

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