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В Хайфе объявили об изменении организации движения из-за акции протеста
08.04.2023 17:33 Алина Груднева

В Хайфе объявили об изменении организации движения из-за акции протеста

Вечером, 8 апреля, на перекрестке Хорев в Хайфе ожидаются изменения в организации дорожного движения.

Об этом объявила полиция.

Уточняется, что движение будет перекрыто из-за акции протеста против правовой реформы, начиная с 19:30.

Полиция призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне терактов и случаев насилия. В случае обнаружения подозрительных людей или предметов израильтян призывают обращаться в соответствующие органы.
 

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