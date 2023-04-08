



В Хайфе объявили об изменении организации движения из-за акции протеста

Вечером, 8 апреля, на перекрестке Хорев в Хайфе ожидаются изменения в организации дорожного движения.



Об этом объявила полиция.



Уточняется, что движение будет перекрыто из-за акции протеста против правовой реформы, начиная с 19:30.



Полиция призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне терактов и случаев насилия. В случае обнаружения подозрительных людей или предметов израильтян призывают обращаться в соответствующие органы.

