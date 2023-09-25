



В Греции стадо овец съело 100 кг марихуаны

В Греции стадо овец в попытке найти свежую траву для еды из-за сильного наводнения, вызванного штормом Дэниэл, съело большую часть урожая каннабиса.



Овцы вторглись в теплицу по производству лекарственного каннабиса. Как рассказал владелец, сначала его урожай сильно пострадал от жары, добавил неприятностей шторм Дэниел, окончательно уничтожили его овцы - она просто-напросто доели "то, что осталось", пишет Sky News.



Стадо паслось на затопленных равнинах Фессалии в центральной Греции, откуда направилось в теплицу недалеко от города Альмирос, и там нашли себе пропитание - марихуану, которой в общем количестве оказалось порядка 100 кг.



"Я не знаю, мне смеяться или плакать. У нас была волна жары, и мы потеряли много производства. У нас были наводнения, мы потеряли почти все. А теперь это. Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось", - рассказал владелец урожая.



К слову, пастух заметил странное поведение в стаде, но с чем оно было связано, понять никак не мог.



Отметим, тремя днями ранее по Фессалии пронесся шторм Даниил, в результате которого были затоплены целые деревни и города, погибли порядка 100 тысяч животных и домашнего скота.