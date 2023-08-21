



В Греции решили спасать пляжи от шезлонгов

В Греции активисты борются против платных шезлонгов на общественных пляжах, из-за которых местным и туристам негде разложить полотенца.



Об этом пишет The Guardian.



Основатель движения "Спасем пляжи Пароса" Христос Георгусис говорит, что активисты борются против беззакония на пляжах: "Наше побережье принадлежит обществу".



По его словам, государство, полиция и береговая охрана оказались неэффективны в борьбе с засильем лежаков и зонтов. Поэтому активисты нацелены отобрать пляжи у частных арендаторов, которые загородили лучшие прибрежные зоны платными удобствами.



Местные власти сдают в аренду береговую линию гостиницам и владельцам баров и ресторанов при условии, что те используют только 50% выделенного пространства. Но предприниматели занимают всю береговую линию.



Из-за большого потока туристов и стремительного развития гостинично-ресторанного бизнеса на пляжах не только Пароса, но и всей Греции, в стране приобретает популярность так называемое движение пляжных полотенец, которое выступает за устойчивый туризм