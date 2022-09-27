



В Госдуме РФ поднимут вопрос о возобновлении смертной казни

Провести консультации с президентом РФ Владимиром Путиным и правительством депутат предложил в ходе пленарного заседания. Поводом стал инцидент со стрельбой в школе №88 Ижевска, который произошел утром 26 сентября.



Бывший ученик этой школы 1988 года рождения, надев одежду с нацистской символикой и балаклаву, проник на территорию учебного заведения, застрелив охранников. После этого мужчина стал стрелять в преподавателей и детей. В результате инцидента, по последним данным, скончались 17 человек, 11 из которых дети.



Мораторий на смертную казнь в РФ действует с 1997 года. Его принятие позволило России вступить в Совет Европы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о снятии моратория не обсуждался.