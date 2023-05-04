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В Госдуме РФ хотят, чтобы Пугачева извинилась за "критику СВО"
04.05.2023 12:13 Евгения Маркова

В Госдуме РФ хотят, чтобы Пугачева извинилась за "критику СВО"

Российская певица Алла Пугачева может "получить прощение", если принесет извинения за ранее высказанную критику по отношению к "спецоперации" в Украине, заявил член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

"Очень бы хотелось, чтобы Пугачева извинилась за ранее сказанные ею негативные слова о специальной военной операции", — цитируют Соловьева российские СМИ.

Он добавил, что принесенные извинения певицы могут быть "восприняты обществом как покаяние". В таком случае певица может "получить прощение", заключил Соловьев.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в Москву. Целью прилета может стать посещение певицей церемонии прощания с ушедшим из жизни модельером Валентином Юдашкиным

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