



Германия упростила переезд квалифицированных рабочих в страну

Верхняя палата парламента Германии Бундесрат окончательно одобрила поправку к закону, направленную на дальнейшее облегчение иммиграции квалифицированных рабочих из других стран.



В Министерстве внутренних дел Германии заявили, что новый закон вступит в силу 1 марта 2024 года.



Это означает, что с весны следующего года квалифицированные специалисты из третьих стран смогут въезжать в Германию с целью работы на более льготных условиях, сообщает SchengenVisaInfo.



Среди прочего, закон предусматривает введение так называемой "Карты возможностей", которая позволит гражданам стран, не входящих в ЕС, въезжать в Германию и оставаться в стране до года с целью трудоустройства.



Основываясь на своем опыте работы, знании языков, возрасте, а также связях с Германией, иностранцы, ищущие работу в стране, смогут набрать баллы, дающие право на получение карты. После этого карта будет служить видом на жительство сроком на один год.



Как пояснили власти, требованием для получения Opportunity Card будет наличие высшего образования или профессиональной подготовки.



Кроме того, как только принятый закон вступит в полную силу, лицам, ищущим убежища, также будет легче найти работу в Германии.



Квалифицированные лица, которые ищут убежища, и въехавшие в Германию до 29 марта 2023 года, смогут отозвать свое заявление о предоставлении убежища и подать заявление на получение разрешения на работу и вид на жительство.



Это означает, что этой группе людей будет разрешено устроиться на работу в Германии по упрощенным правилам.



В будущем IТ-специалистам также будет разрешен въезд в Германию без высшего образования при условии, что они обладают необходимой квалификацией для работы в этой конкретной области.



Такое изменение будет внесено, поскольку признание ученых степеней для иностранцев, не входящих в ЕС, но желающих работать в Германии, уже много лет является серьезной проблемой.



Упрощенные правила будут распространяться и на иностранцев, находящихся в Германии по туристической визе. Как пояснили власти, от тех, кто находится в Германии по туристической визе, не потребуется покидать страну и затем возвращаться с целью трудоустройства.