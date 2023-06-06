



В Германии продают пустующую виллу Горбачева

В Германии не могут продать трехэтажный дом на озере Тегернзе, в котором жил бывший Генсек СССР Михаил Горбачев с дочерью Ириной Верганской, сообщает газета Bild.



Отмечается, что в 2019 году дочь Горбачева продала дом за семь миллионов евро.



Сейчас здание реконструируют, его планируют разделить на три квартиры (по одной на каждом этаже). Стоимость одной квартиры составит около трех миллионов евро.



В доме хотят обновить интерьер, установить лифт, чтобы каждая квартира имела отдельный вход, а также оборудовать подземный паркинг на 17 мест.



Рядом планируют возвести новое здание еще с двумя апартаментами.



Вилла была выставлена на продажу еще с 2021 года, но покупателей найти до сих пор не удалось.



"К сожалению, нам пришлось начать маркетинг в трудное время. Сначала был ковид, потом война в Украине. Люди ждут. Некоторые надеются на падение цен в районе. Но этого не будет", – отметила представительница девелопера.

