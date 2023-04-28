



В Гданьске построят мемориал на месте еврейского гетто

Правительство Гданьска утвердило план строительства мемориала на месте бывшего еврейского гетто в городе.



Об этом сообщает Jewish Chronicle.



На установке мемориала настаивали местные польские активисты. В 1940 году это место стало еврейским гетто Гданьска, куда были депортированы 600 евреев. Оттуда их отправляли в концлагеря. Гетто было уничтожено в результате бомбардировки в 1945 году.



"Это место является одним из последних мест на острове, где нет роскошных апартаментов", — сказал внук пережившего Холокост, музыкант Гжегож Квятковски.



Дизайн памятника будет раскрыт позже в этом году. Переговоры относительно деталей плана ведутся с небольшой еврейской общиной Гданьска.



