В Гданьске построят мемориал на месте еврейского гетто
Правительство Гданьска утвердило план строительства мемориала на месте бывшего еврейского гетто в городе.
Об этом сообщает Jewish Chronicle.
На установке мемориала настаивали местные польские активисты. В 1940 году это место стало еврейским гетто Гданьска, куда были депортированы 600 евреев. Оттуда их отправляли в концлагеря. Гетто было уничтожено в результате бомбардировки в 1945 году.
"Это место является одним из последних мест на острове, где нет роскошных апартаментов", — сказал внук пережившего Холокост, музыкант Гжегож Квятковски.
Дизайн памятника будет раскрыт позже в этом году. Переговоры относительно деталей плана ведутся с небольшой еврейской общиной Гданьска.