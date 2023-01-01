



В Газе празднуют годовщину ФАТХ

По сообщению Associated Press, сотни тысяч палестинских арабов праздновали в субботу в парке города Газа 58-ую годовщину основания организации ФАТХ.



Толпа превратила парк Катиба в море желтых флагов и фотографий основателей и лидеров ФАТХ, включая председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и его предшественника Ясира Арафата.



Это было редкое проявление популярности ФАТХ в центральной части Газы, которая контролируется главным соперником ФАТХ, ХАМАСом.



ХАМАС и ФАТХ не в ладах с 2007 года, когда ХАМАС силой взял под свой контроль Газу в результате кровавого переворота. ХАМАС разрешил ФАТХу провести субботний митинг, хотя в прошлом, после захвата власти в 2007 году, ХАМАС блокировал или ограничивал деятельность ФАТХ.



ФАТХ и ХАМАС остаются заклятыми врагами, и неоднократные попытки арабов примирить их потерпели неудачу.



Правительство единства между ХАМАС и ФАТХ рухнуло в 2015 году, когда Аббас решил распустить его на фоне углубляющегося раскола между сторонами.



ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о примирении в октябре 2017 года, в рамках которого ХАМАС должен был передать власть в Газе к 1 декабря того же года.



Этот крайний срок был первоначально перенесен на 10 дней, но позже, как сообщается, столкнулся с "препятствиями" и так и не был реализован.



Выборы в ПА были назначены на прошлый год, но Аббас официально объявил, что они будут отложены. Хотя он сослался на отказ Израиля разрешить арабам, проживающим в восточном Иерусалиме, голосовать как на причину отсрочки, многие считают, что настоящей причиной является опасение Аббаса, что он проиграет выборы ХАМАСу.



В начале декабря высокопоставленный представитель ХАМАС объявил, что в конце этого месяца в Алжире состоится новый раунд диалога по межфракционному примирению.

