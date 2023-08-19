



В Газе открылось первое кошачье кафе

Глобальная тенденция кошачьих кафе, где люди платят за то, чтобы выпить кофе и пообщаться с милыми животными, дошла и до Газы.



Как сообщает The Times of Israel, жители Газы, стремящиеся спастись от проблем территории, стекались в четверг в новое кафе Meow.



Основательница кафе, 52-летняя Наема Мабед, сказала, что это уникальное место, где можно сбежать от тягот жизни в Газе.



В уютной тусовке Мабед предлагает скромный напиток и предлагает гостям отправиться прямо в кошачий уголок, чтобы погладить и поиграть с пушистыми друзьями. Правила входа просты: посетители должны прикрыть обувь полиэтиленом и вымыть руки перед тем, как приласкать кошек.



“Я посвятила свою жизнь выращиванию кошек, и они — источник радости и покоя, избавление от давления“, — сказала Мабед. Она описала кошачье общение как “глобальный антидепрессант“.



Эксперты говорят, что кафе делает гораздо больше, чем просто балует любителей кошек и дает посетителям шанс сделать хорошее селфи. Психолог Бахзад аль-Ахрас сказал, что в таких местах, как Газа, такие убежища могут служить терапией для тех, кто пострадал от разрушительных войн в Газе и других невзгод.



