



В Гарварде назвали пять секретов счастливой жизни

Гарвардский университет в течение 80 лет проводил исследование относительно того, что делает людей счастливых.



По данным Daily Mail, им руководил психиатр Роберт Дж. Уолдингер.



Для доктора стало большим сюрпризом то, что хорошие отношения не только делают нас счастливыми, но и сохраняют наши тело и разум более здоровыми. Результаты исследования, в котором были перечислены пять секретов счастливой жизни, были представлены в книге "Хорошая жизнь", которая вышла в продажи в сентябре прошлого года. Она основана на интервью, в которых регулярно измеряется удовлетворенность испытуемых жизнью.



Секрет 1. Друзья делают нас счастливыми

По словам исследователей, социальные связи тесно связаны со здоровьем и долголетием. Согласно исследованиям, люди с сильными социальными связями имеют на 50% больше шансов выжить, чем остальные. По словам ученых, те, кто не уделяют внимание людям, оказываются изолированными и несчастными.



Секрет 2. Не забывать, кто действительно помогает нас, а кому помогаем мы

Исследователи советуют записывать, кто поддерживает вас и кого поддерживаете вы, в разных ситуациях. Поддержка может быть оказана с безопасностью и защищенностью, обучением, эмоциональной близостью и уверенностью в себе, совместным опытом, романтикой и т. д. Ученые советуют спросить себя, есть ли в жизни те, кого хотелось бы поддержать, и есть ли те, кто поддерживают вас.



Секрет 3. Счастье — это не пункт назначения

По словам исследователей, счастье — это процесс, а достичь его можно, преодолевая трудности вместе. Уточняется, что хорошая жизнь бывает радостной, но не обходится без сложностей. В ней должны присутствовать не только любви, но и боль. Полноценная жизнь включает в себя суматоху, спокойствие, легкость, тяготы, борьбу, достижения, неудачи и многое другое.



Секрет 4. Учитесь на собственном опыте

Чтобы помочь построить отношения, авторы советуют мудро решать проблемы по схеме: "наблюдай, интерпретируй, выбирай ответ, участвуй и размышляй".

Чтобы извлечь уроки из опыта и добиться успеха, нужно делать больше, чем просто жить, а именно, обдумывать и анализировать ситуации, намечивать цели, взвешивать возможности реагирования и действовать далее в правильном направлении.



Секрет 5. Счастье можно найти в любое время

Многие считают, что ничего не могут изменить в своей жизни. Ученые утверждают, что среди многих участников исследования были те, у кого было несчастливое детство, либо детство, омраченное пьяными или буйными родителями, однако им удалось добиться счастья в жизни. Авторы исследования утверждают, что детство и/или природная склонность не являются вашей судьбой. Потому все можно изменить и найти счастье в любое время.