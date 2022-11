В Гаагу отправили наручники для основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ответил на выходку основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Прихожина, который отправил в Европарламент "окровавленную" кувалду.



Рейнсалу отправил в Гаагу наручники для Пригожина и сказал, что наручники будут ждать основателя ЧВК на суде за военные преступления, совершенные в Украине.



"Мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин отправил свой окровавленный молот в Европарламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", - сказал глава МИД Эстонии.





As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO