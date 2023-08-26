



В Финляндии задержан россиянин, которого разыскивала СБУ

В Финляндии задержан гражданин РФ, которого разыскивает Служба безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации.



Россиянин задержан на основании запроса Офиса генерального прокурора Украины.



По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".



"В 2016 году ему сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины)", - отмечается в сообщении прокуратуры.



Также "в рамках сотрудничества с Европолом Офис генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в городе Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ".



С целью недопущения возвращения подозреваемого в РФ, 15 августа прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица, а также предоставили всю необходимую информацию для обеспечения ареста фигуранта.



На данный момент инициатор розыска готовит материалы, необходимые для экстрадиции подозреваемого.



Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.



