Новости » Life Style
В Финляндии задержан россиянин, которого разыскивала СБУ
26.08.2023 05:29 Дара Киевская

В Финляндии задержан россиянин, которого разыскивала СБУ

В Финляндии задержан гражданин РФ, которого разыскивает Служба безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации.

Россиянин задержан на основании запроса Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". 

"В 2016 году ему сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины)", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Также "в рамках сотрудничества с Европолом Офис генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в городе Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ".

С целью недопущения возвращения подозреваемого в РФ, 15 августа прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица, а также предоставили всю необходимую информацию для обеспечения ареста фигуранта.

На данный момент инициатор розыска готовит материалы, необходимые для экстрадиции подозреваемого.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы