



В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер

Круизный лайнер "Икона морей", который является крупнейшим в мире, прошел многочисленные испытания и покинет финский судостроительный завод в конце ноября, откуда сразу же поплывет к Карибскому морю.



"Икона морей" имеет 20 палуб и длину 365 метров. Одновременно отправиться в путешествие смогут почти 8 000 человек.



Участники круиза будут иметь более 20 разнообразных заведений питания, а также семь бассейнов и несколько водных горок. Эти аттракционы будут частью крупнейшего в мире аквапарка в открытом море. Предусмотрен также уникальный парк аттракционов, где с помощью специального устройства можно выйти на специальный выступ на высоте нескольких десятков метров над поверхностью воды.