



В феврале 7 главных башен Праги можно будет посетить за символическую плату

Пражское агентство по развитию туризма Prague City Tourism PCT по случаю 65-летия со дня своего основания подготовило специальное предложение в виде льготной цены на экскурсии в размере 65 крон. Именно столько придется заплатить посетителям за вход в Староместскую ратушу и другие достопримечательности. Акция начнется 11 февраля.



Льготный вход в самые главные башни Праги, тематические исторические поездки в трамвае №42, ретро-прогулки, специальные сувениры и выставка – это лишь малая часть того, чего ждет жителей и гостей столицы Чехии.



Праздничные скидки начнутся в феврале, когда организация предложит вход всем желающим ко всем пражским башням всего за 65 крон. Участники смогут посетить семь главных городских достопримечательностей, а также зеркальный лабиринт на Петршине.



Обычная стоимость входного билета в одну из башен Праги составляет 150 крон.

