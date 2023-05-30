



В этот раз поскромнее: Чарльза III и Камиллу ожидает еще одна коронация

Король Чарльз III и его жена, королева Камилла были коронованы в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако теперь их ждет еще одна коронация, но уже в более скромном формате. Об этом пишет Hello!.



Стало известно, что супруги будут коронованы еще и в Шотландии на специальной церемонии, которую называют Службой посвящения и благодарности. Также монархи будут награждены шотландскими почестями. В начале июля король и королева посетят Холирудскую неделю. В это время Чарльз III устроит вечеринку в саду в Эдинбурге и проведет церемонию вступления в должность.



Мероприятие состоится 4 июля и станет первой шотландской вечеринкой в ​​саду за все время правления монарха. А вот служба посвящения и благодарности предположительно состоится 5 июля. Во время церемонии коронации будет использоваться шотландская корона, государственный меч и скипетр. Из-за коронации Чарльза и Камиллы коронный зал в Эдинбургском замке будет закрыт с 4 по 6 июля, а 5 июля для посетителей будет закрыт весь замок.

В то время как лондонская коронация является службой англиканской церкви, церемония в соборе Святого Джайлса дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным.



Во время службы королю будут вручены драгоценности шотландской короны. Эти награды являются старейшими из сохранившихся в Великобритании драгоценностей короны и датируются серединой 16 века. Собор Святого Джайлса имеет большое значение для королевской семьи. Там находилось тело усопшей королевы после того, как она умерла в Шотландии 8 сентября 2022 года.