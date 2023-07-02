



В этой вселенной я мертв: Рассел Кроу сделал громкое заявление

В Чехии на международном кинофестивале в Карловых Варах почетным гостем стал новозеландский актер Рассел Кроу. Журналисты расспрашивали его и о съемках второй части фильма "Гладиатор", в первой части которого актер сыграл главную роль. На эти вопросы Кроу ответил с юмором. Об этом сообщает издание Variety.



По словам 59-летнего Рассела, он устал получать вопрос о "Гладиаторе-2", который снимается без его участия.



"Я не имею к ленте никакого отношения. В этой вселенной я мертв и зарыт глубоко в землю. Но признаюсь, что немного завидую. "Гладиатор" напоминает мне о молодости и о том, какую роль картина сыграла в моей жизни", – признался Кроу.



Рассел отметил, что он не владеет никакой информацией о сценарии и актерском составе будущего проекта режиссера Ридли Скотта.



В конце 2022-го 85-летний режиссер Ридли Скотт посетил город Варзазат, известный как "Марокканский Голливуд". Местные СМИ сообщали, что производственная группа "Гладиатора-2" вела переговоры с местной студией Atlas Studios. Известно, что продолжение будет посвящено Люциусу (сыну Лусиллы и племяннику Коммода). Именно его Максимус, которого сыграл актер Рассел Кроу, спас от дяди в первом фильме.