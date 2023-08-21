



В ешивах Тель-Авива зафиксировано рекордное количество новых студентов

Около 250 новых студентов присоединились к религиозным сионистским учреждениям Тель-Авива. Сегодня в них учится в общей сложности 850 студентов, что является рекордным показателем в истории города. За последнее десятилетие число студентов удвоилось.



Хаим Горен, заместитель мэра Тель-Авива, приветствовал количество студентов в городе.



“Эти цифры лишь подчеркивают важность единства в городе – и, к нашему удовольствию, также безуспешность тех, кто стремится его нарушить”, – заявил он.



Ешивы, действующие в настоящее время в Тель-Авиве-Яффо:

“Маале Элиягу”, возглавляемая раввином Хаимом Ганцем,

“Орот Шауль”, возглавляемая раввином Тамиром Гранотом,

“Оз В'Эмуна”, основанная покойным раввином Эттингером,

“Бней Давид” во главе с раввином Ицхаком Панири.

Также в Яффо есть ешива “Шират Моше”, возглавляемая раввином Мали, ешива “Атерет Неемия” в районе Нахалат Ицхак и ешива “Лев Тель-Авив”.