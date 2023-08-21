В ешивах Тель-Авива зафиксировано рекордное количество новых студентов
Около 250 новых студентов присоединились к религиозным сионистским учреждениям Тель-Авива. Сегодня в них учится в общей сложности 850 студентов, что является рекордным показателем в истории города. За последнее десятилетие число студентов удвоилось.
Хаим Горен, заместитель мэра Тель-Авива, приветствовал количество студентов в городе.
“Эти цифры лишь подчеркивают важность единства в городе – и, к нашему удовольствию, также безуспешность тех, кто стремится его нарушить”, – заявил он.
Ешивы, действующие в настоящее время в Тель-Авиве-Яффо:
- “Маале Элиягу”, возглавляемая раввином Хаимом Ганцем,
- “Орот Шауль”, возглавляемая раввином Тамиром Гранотом,
- “Оз В'Эмуна”, основанная покойным раввином Эттингером,
- “Бней Давид” во главе с раввином Ицхаком Панири.
Также в Яффо есть ешива “Шират Моше”, возглавляемая раввином Мали, ешива “Атерет Неемия” в районе Нахалат Ицхак и ешива “Лев Тель-Авив”.