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В ешивах Тель-Авива зафиксировано рекордное количество новых студентов
21.08.2023 09:12 Наталья Богинская

В ешивах Тель-Авива зафиксировано рекордное количество новых студентов

Около 250 новых студентов присоединились к религиозным сионистским учреждениям Тель-Авива. Сегодня в них учится в общей сложности 850 студентов, что является рекордным показателем в истории города. За последнее десятилетие число студентов удвоилось.

Хаим Горен, заместитель мэра Тель-Авива, приветствовал количество студентов в городе. 

“Эти цифры лишь подчеркивают важность единства в городе – и, к нашему удовольствию, также безуспешность тех, кто стремится его нарушить”, – заявил он.

Ешивы, действующие в настоящее время в Тель-Авиве-Яффо: 

  • “Маале Элиягу”, возглавляемая раввином Хаимом Ганцем, 
  • “Орот Шауль”, возглавляемая раввином Тамиром Гранотом, 
  • “Оз В'Эмуна”, основанная покойным раввином Эттингером, 
  • “Бней Давид” во главе с раввином Ицхаком Панири.

Также в  Яффо есть ешива “Шират Моше”, возглавляемая раввином Мали, ешива “Атерет Неемия” в районе Нахалат Ицхак и ешива “Лев Тель-Авив”.

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