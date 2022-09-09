



В ЕС зафиксировано самое большее количество незаконных мигрантов с 2016 года

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (FRONTEX) объявило в четверг, что 188 200 незаконных мигрантов пересекли внешние границы ЕС в период с января по август, что является самым высоким показателем с 2016 года.



Количество мигрантов выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении FRONTEX.



Только в августе внешнюю границу ЕС пытались пересечь более 32 800 человек, что на 35% больше, чем в 2021 году.



Миграционный маршрут через Западные Балканы продолжает оставаться самым популярным: более 86 500 человек пытались попасть в Евросоюз с января до конца августа.



За ним следует центрально-средиземноморский маршрут в Италию, по которому пытались пересечь границу почти 53 000 мигрантов в 2022 году.



Более 25 500 мигрантов следовали по маршруту Восточного Средиземноморья в ЕС.



Кроме того, более 41 000 мигрантов пытались покинуть ЕС, пересекая Ла-Манш в сторону Великобритании.