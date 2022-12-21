В ЕС предлагают запретить смартфоны без сменной батареи
Согласно предложению, производители должны облегчить пользователям замену аккумуляторов. При этом необходимо будет клеить соответствующие этикетки и QR-коды с данными о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора.
Так пользователь сможет легко купить новую батарею взамен изношенной старой, а не покупать новый смартфон, создавая тем самым больше электронных отходов.
Утверждается, что новые правила будут охватывать весь жизненный цикл аккумуляторов, от проектирования до истечения срока службы, и будут применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС.
- Портативных батареям,
- Аккумуляторам с жидким электролитом,
- Батареям для транспортных средств,
- Аккумуляторам для электромобилей,
- Промышленных батареям.
Соглашение должно быть официально одобрено Парламентом и Советом ЕС.
Подобные нововведения, если будут приняты, со временем могут распространяться и на другие регионы планеты.
Дело в том, что производителям невыгодно производить одно и то же устройство в нескольких вариациях для разных рынков. Поэтому они могут начать производить смартфоны со съемной крышкой во всем мире.