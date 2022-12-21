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В ЕС предлагают запретить смартфоны без сменной батареи
21.12.2022 23:08 Наталья Богинская

В ЕС предлагают запретить смартфоны без сменной батареи

Согласно предложению, производители должны облегчить пользователям замену аккумуляторов. При этом необходимо будет клеить соответствующие этикетки и QR-коды с данными о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора. 

Так пользователь сможет легко купить новую батарею взамен изношенной старой, а не покупать новый смартфон, создавая тем самым больше электронных отходов.

Утверждается, что новые правила будут охватывать весь жизненный цикл аккумуляторов, от проектирования до истечения срока службы, и будут применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС.

  • Портативных батареям,
  • Аккумуляторам с жидким электролитом,
  • Батареям для транспортных средств,
  • Аккумуляторам для электромобилей,
  • Промышленных батареям.
При введении нового регламента через 3,5 года после вступления соответствующего закона в силу аккумуляторы в технике должны быть спроектированы таким образом, чтобы потребители могли легко и самостоятельно изымать и заменять их.

Соглашение должно быть официально одобрено Парламентом и Советом ЕС.

Подобные нововведения, если будут приняты, со временем могут распространяться и на другие регионы планеты. 

Дело в том, что производителям невыгодно производить одно и то же устройство в нескольких вариациях для разных рынков. Поэтому они могут начать производить смартфоны со съемной крышкой во всем мире.

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