



В ЕС могут разрешить чиновникам и депутатам брать на работу домашних животных

В Европейской комиссии рассматривают возможность разрешить чиновникам и депутатам приводить домашних животных на работу, пишет Politico.



“Относительно присутствии собак в наших помещениях Комиссия изучает присутствие домашних животных и организует пилотные мероприятия, куда сотрудники смогут приходить со своими домашними животными”, — цитирует издание комиссара по бюджету и администрации Йоханнеса Гана.



В конце ноября 2022 года группа депутатов Европарламента официально обратилась в Комиссию с просьбой разрешить брать домашних животных на работу. По их мнению, это улучшит психическое здоровье сотрудников.



Также инициаторы попросили создать специальное пространство с мусорными баками и пакетами для отходов.



Но изменить правила ЕС не просто. Допуск домашних животных в офис будет означать адаптацию правовой базы Комиссии, “принимая во внимание различные особенности в отношении здоровья и безопасности персонала, а также некоторые практические вопросы“, — отметил Ган.



Кроме того, депутаты Европарламента предложили Еврокомиссии поощрять работников брать бездомных собак.

