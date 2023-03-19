



В Эйлате замечена стая дельфинов Риссо

В субботу у берегов Эйлата была замечена стая дельфинов -граппусов, также известных как дельфин Риссо, сообщает Управление природы и парков Израиля (INPA). Об этом открытии, сделанном рыбаком Эриком Торгманом, сообщил морской инспектор Омри Омесси. Торгман рассказал о группе из примерно 10 дельфинов, плавающих близко к поверхности воды у израильско-египетской границы. По данным INPA, местные эксперты по морской флоре и фауне уже знали о существовании этой стаи, и их легко узнать благодаря хорошо заметным опознавательным знакам на спинных плавниках некоторых членов стаи. Согласно INPA, все морские млекопитающие считаются охраняемыми видами в Израиле; гражданам, которые сталкиваются с ними в их естественной среде обитания, рекомендуется держаться подальше от них и не пытаться кормить их или вступать с ними в контакт. Люди, столкнувшиеся с бедствующим диким животным, могут позвонить на горячую линию *3639.