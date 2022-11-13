



В Египте построили мусорную пирамиду чтобы привлечь внимание к изменению климата

Экоактивисты Египта построили возле Каира крупнейшую в мире пирамиду из пластиковых отходов, использовав 18 тонн мусора, выловленного из реки Нил. Этот проект объявил о начале инициативы 100YR CLEANUP, направленной на очищение планеты в течение следующих 100 лет, сообщает Daily Express.



Пирамида состоит из эквивалента миллиона пластиковых бутылок. Активисты подчеркнули, что открытие этой пирамиды стало возможным благодаря инициативе винной компании The Hidden Sea, которая достает пластик из океана каждый раз, когда кто-то покупает бутылку. Основатель The Hidden Sea Джастин Моран рассказал, что пирамида демонстрирует лишь часть невероятного кризиса.



"Пора провести черту на песке и изменить то, как мы управляем кризисом. Те, у кого есть способность, несут ответственность", – сказал он.



Также основатель 100YR CLEANUP Майк Смит сказал, что в одиночку решить пластиковый кризис невозможно.



"Работая вместе с компаниями, лидерами отрасли и приглашая общественность к прямым действиям, мы сможем разработать масштабируемое решение проблемы и оказать огромное влияние", – отметил Смит.



Авторы рассказали, что обе компании планируют собрать миллион долларов в течение 2023 года, что, по их оценкам, поможет вывезти 15 миллионов бутылок и осуществить миссию инициативы ежегодно в течение следующих 100 лет 5 дней в году. В материале отметили, что инициатива имела целью привлечь внимание участников COP27 к климатическому кризису.

