



В Эгейском море нашли британскую субмарину, затонувшую 80 лет назад

В Эгейском море нашли затонувшую британскую субмарину HMS Triumph. Она пробыла на дне более 80 лет.



Об этом сообщает Live Science.



В Эгейском море через 25 лет интенсивных поисков обнаружили затонувшую субмарину HMS Triumph, которая в 1942 году взорвалась на мине вблизи Греции. Сейчас она лежит на глубине 203 метра.



Исследователи обнаружили почти уцелевший корпус субмарины с закрытыми люками. Это говорит о том, что никто из 64 членов экипажа не смог спастись.



Для Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Triumph является легендарной и успешной субмариной, успевшей потопить не менее 15 вражеских кораблей.



Согласно военно-морским данным, в декабре 1941 года HMS Triumph тайно отплыл в залив Деспотикос у острова Антипарос. 30 декабря лодка направила зашифрованное сообщение, в котором сообщала, что взорвала команду британских разведчиков и идет спасать более 30 британцев из Антипароса. Однако 14 января лодка взорвалась на мине.



