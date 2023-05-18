В духе времени: осмысленная мода или как бороться с эффектом "Нечего надеть"?
Эффект «Нечего надеть» знаком всем нам и заключается в долгой медитации перед раскрытым шкафом, набитом вещами, в котором нет одежды, которую бы нам захотелось надеть – которая бы выражала и определяла нас как человека.
Почему возникает эффект «Нечего надеть»?
Эффект «Нечего надеть» возникает из-за того, что человек не понимает себя.
Существуют различные причины для «Нечего надеть». Одна из них — приобретение вещей для фантазийного себя в будущем: я похудею или меня пригласят на лучшую вечеринку моей жизни. Этого, как правило, не происходит, и вещи пылятся на полках и грустно напоминают о несбывшихся мачтах.
Причина номер два - импульсивные покупки под влиянием мега-гипер-суперскидок или просмотренного стори модного инфлюэнсера. Третья причина – распространение одноразовой моды, когда мы покупаем множество дешевых и некачественных вещей, копирующих трендовые.
Как победить эффект «Нечего надеть»?
Мода требует осознанного отношения, ведь это наш автопортрет, который мы рисуем для других. Осознанная мода избавит нас от мусора в шкафу и на полках, а еще сократит наш карбоновый след, сделав мире немного чище.
Осознанная мода — это выбор одежды, которая отражает самоощущение человека и рассказывает о нем другим людям. Человеку комфортно с самим собой тогда, когда он знает, кем является. Если мы пребываем в гармонии и понимаем себя, то приобретаем внутреннюю уверенность, которую транслируем окружающим. И имеем небольшой, но тщательно подобранный гардероб из любимых и носимых вещей.
Как найти одежду для осознанного себя?
А теперь самое трудное – как найти одежду для себя, если ты ощущаешь себя европейским человеком, привыкшим к комфорту, любящим элегантность, ценящим качество, разбирающимся в моде?
Одежду именно для таких запросов нелегко найти в нашей стране.
- После пандемии в Израиле закрылось несколько магазинов, торгующих качественной, не дешевой одеждой – этот ценовой сегмент пострадал больше других, - говорит консультант по стилю немецкого бренда Gerry Weber Рина Шифрин.
В наши магазины приходят русскоязычные женщины прежде всего в поисках качества. Например, наши немецкие трикотажные футболки и через десять лет не выцветают и не растягиваются – даже блестки и декор остаются на месте. Про шелковые, шерстяные, хлопковые и льняные вещи можно сказать то же самое.
К нам часто приходят люди, ценящие время, – адвокаты, руководители, врачи. Они уже знают, что наши вещи хорошо сидят и держат форму многие годы и им не придется проводить долгое время в примерочных и новые вещи понадобятся не скоро, и это серьезно экономит время. Мы закупаем вещи в очень ограниченном количестве, поэтому можно быть уверенным в уникальности своего гардероба.
И еще – к нам идут, потому что знают, что найдут свой размер. Размеры одежды здесь - от 36 до 48, размеры джинсов - от 36 до 50-52.
Новые коллекции поступают в наши магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.
Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.
Магазины Gerry Weber находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.
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