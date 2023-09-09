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В Дубае построят самый высокий небоскреб в мире – видео
09.09.2023 20:59 Наталья Богинская

В Дубае построят самый высокий небоскреб в мире – видео

В Дубае собираются построить самое высокое жилое здание в мире. Это будет 112-этажная гипер-башня Burj Binghatti Jacob&Co Residences. Об этом сообщается на сайте застройщика. 
 
Небоскреб может побить рекорд Central Park Tower – 472-метрового жилого здания в Нью-Йорке. Возведение здания станет результатом сотрудничества между эмиратской девелоперской компанией Binghatti и часовым брендом Jacob&Co.

Согласно проекту, небоскреб будет украшен "короной" из ромбовидных шпилей. Построят его в самом сердце известного финансового района Дубая Business Bay.

“Предлагаемый проект включает более 100 этажей, состоящих из роскошных резиденций с двумя и тремя спальнями. В этой гипер-башне также находится специальная команда консьержей, которая предлагает услуги нянь, охранников, шоферов и личных поваров”, – говорится в пресс-релизе девелопера.

На вершине небоскреба разместятся пять самых роскошных и эксклюзивных пентхаусов в Дубае.

“Парящие на вершине мира, они предлагают безграничный вид на горизонт города, включая центр города и водный канал Дубая. Как следует из названия, “пентхаус миллиардера” – жемчужина гипер-башни в короне”, – рассказал председатель и креативный директор Jacob & Co Джейко Арабо.

 

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