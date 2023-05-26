



В Дубае построят первую в мире "Биткоин-башню"

Первую в мире "Биткоин-башню" построят в Дубае, как дань уважения первой криптовалюте. Это инновационный проект, который должен продемонстрировать значимость цифровых активов в современном мире.



Как сообщает EINpresswire, проект небоскреба создал архитектор Сальваторе Леггьеро. Это будет значительных размеров 40-этажная высотка.



"То, что я предлагаю – это революция в сфере недвижимости, создающая мост между цифровой и физической недвижимостью. Биткоин-башня станет отправной точкой для всех, кто хочет принять участие в этой революции", - заявил архитектор.



Вдобавок к башне построят тематическую сеть гостиниц, которая также будет связана с биткоином и в ней будут использоваться передовые технологии, базирующиеся на блокчейне и искусственном интеллекте. Кроме этого, архитекторы уделят особое внимание экологичности: при выборе стройматериалов фокус будет падать на нулевые выбросы СО2.



Сеть отелей разработала метод поощрения клиентов с помощью NFT (невзаимозаменяемых токенов). Кроме того, плата за проживание будет рассматриваться как форма стейкинга, генерируя годовую процентную доходность (APY), которую гости смогут накопить и воспользоваться ею.

