



В Дубае построят "лунный" курорт стоимостью в $5 миллиардов

В столице Объединённых Арабских Эмиратов продолжается курс на максимальное архитектурное разнообразие.



Власти Дубая планируют открыть $5-миллиардный туристический комплекс, спроектированный в виде Луны. Архитектурный проект сейчас разрабатывает канадская компания Moon World Resorts Inc. Наивысшей точкой объекта станет отметка в 224 метра. Ожидается, что курорт построят в течение ближайших двух лет, и ежегодно он будет принимать до 2,5 миллионов гостей.



В Арабских Эмиратах рассчитывают, что возведение «Луны» подстегнёт экономику всей страны. Помимо гостиничного комплекса курорт включит спортивно-оздоровительный центр, ночной клуб и центр космического туризма. Территория будет напоминать лунную поверхность, а всё вместе "лунную колонию" и, по замыслу авторов, станет "местом мечты" для тех, кто хочет полететь в космос. Свои представительства здесь разместят космические агентства, а их астронавты займутся тренировками в учебном центре.



В комплекс войдут также 300 кондоминиумов, доступных для покупки и объединённых в поселение "Космическая деревня". Их жители смогут воспользоваться услугами эксклюзивного частного клуба, входящего в состав комплекса.