



В дом Пугачевой и Галкина пробрались воры

Воры пробрались в дом примадонны российской эстрады Аллы Пугачева и ее мужа Максима Галкина в Израиле.



Информацию об этом распространила российская журналистка Алена Жигалова.



"Жизнь Аллы Пугачевой в Израиле не такая сказочная, как пытаются показать. Местные подписчики пишут нам, что дом певицы в Кесарии ограбили. Воры взломали камеры видеонаблюдения, после чего украли ценные вещи и деньги на сумму 500 тысяч долларов. Делом занимается полиция", - сообщила она.



По словам журналистки, Пугачева подала заявление в полицию, где пообещали найти злоумышленников. Что примечательно, ни артистка, ни ее супруг, информацию об ограблении не комментировали.





