



В дом израильской модели пытался проникнуть мужчина: угрожал убийством

Мужчина был арестован в пятницу после того, как якобы ворвался в семейный дом модели Бар Рафаэли и угрожал расправой, если он не сможет с ней встретиться, пишет The Times of Israel.



Мужчина вошел в резиденцию и столкнулся с братом Рафаэли, актером Он Рафаэли, который там живет, сообщает 12 канал.



Рафаэли сообщил подозреваемому, что его сестра не проживает на месте, в центральной части города Ход-ха-Шарон.



Затем подозреваемый угрожал убить кого-то или причинить себе вред, если ему не будет предоставлена встреча с Бар Рафаэли, сообщил 12 канал.



Полиция начала расследование в отношении подозреваемого после его задержания.



После слушания дела суд распорядился продлить содержание подозреваемого под стражей до субботы, чтобы медицинские работники могли его осмотреть.



По сообщению 12 канала, злоумышленнику за 40, он проживает в Бат-Яме.



Бар Рафаэли — всемирно известная модель и знаменитость, а также одна из самых узнаваемых израильтянок на мировой арене.



