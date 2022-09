В Долине Смерти зафиксирован самый жаркий сентябрьский день

На этой неделе в национальном парке Долина Смерти в США был установлен новый температурный рекорд.



1 сентября температура воздуха в парке достигла 127 градусов по Фаренгейту или 53 градусов по Цельсию.



Как сообщает Reuters, таким образом этот день стал самым жарким в сентябре на всей планете.





Death Valley in California recorded a temperature of 127 degrees Fahrenheit, making it the hottest-ever September day anywhere on the planet pic.twitter.com/ilOQ4ZwDNB