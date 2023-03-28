



В детективных романах Агаты Кристи удалят оскорбительные фразы о евреях

Издательство HarperCollins переработало несколько романов знаменитой британской писательницы детективного жанра Агаты Кристи с целью удалить упоминания о евреях и других меньшинствах, которые чувствительные читатели сочли бы оскорбительными.



Правки, о которых British Telegraph впервые сообщила в воскресенье, добавляют Кристи в растущий список авторов, чьи работы дорабатываются для современной аудитории.



Кристи, чьи детективные романы с участием Эркюля Пуаро и мисс Марпл сделали ее одним из самых продаваемых писателей-фантастов всех времен, включала ссылки на евреев в несколько своих книг, которые видные критики сочли антисемитскими. Она также использовала расистские выражения, которые были распространены во время ее написания, включая N-слово и термин “восточный” для описания персонажей азиатского происхождения.



Согласно отчету Telegraph, описания персонажей как евреев, чернокожих или “цыган” были удалены из нескольких книг.



The Forward отметила в анализе 2020 года, что сразу после Второй мировой войны и Холокоста Кристи разрешила своему американскому издателю удалить другие выражения о евреях, которые компания сочла спорными. The Guardian сообщила, что по крайней мере одно из названий ее книг было изменено, чтобы убрать расистские высказывания в 1970-х годах.



“По мере того, как круг ее знакомых расширялся и она начинала понимать, что на самом деле означает нацизм для еврейского народа, Кристи отказалась от своего рефлекторного антисемитизма”, — писала Джиллиан Гилл в своей книге 1990 года “Агата Кристи: женщина и ее тайны”.



