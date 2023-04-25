



В детской больнице новорожденных одели в цвета флага в честь Дня независимости

Младенцы в детской больнице Ассута в Ашдоде одеты в специальные наряды в честь 75-летия независимости Израиля.



Их одели в крошечные сине-белые кепки и комбинезоны украшены израильскими флагами, сердечками и фейерверками.



Больница опубликовала фотографии младенцев вместе с заявлением, напоминающим израильтянам о важности сохранения единства ради сегодняшних детей и будущих поколений.



“Особенно в такой сложный год, полный разногласий в израильском обществе, это важное напоминание о том, что, несмотря ни на что, мы — одна нация с общим прошлым и общим будущим. Наш флаг символизирует нашу неразрывную связь с этой землей и нашу ответственность оставаться едиными”, — говорится в сообщении больницы.



