



В Дании придумали, как осведомить о штормах и пощекотать нервы

В Дании придумали, как пощекотать нервы любителям экстрима, создав искусственный шторм.

Актер там бушует со скоростью 160 километров в час.

Аттракцион создали в Научном парке Вселенной. Симуляторы шторма воспроизводят со всеми мерами безопасности ветер со скоростью 160 км/ч, что считается штормом 2-ой категории.

Уникальный проект запущен, чтобы повысить осведомленность об экстремальных погодных условиях и научить людей передвигаться во время урагана.