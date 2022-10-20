В Дании придумали, как осведомить о штормах и пощекотать нервы
В Дании придумали, как пощекотать нервы любителям экстрима, создав искусственный шторм.
Актер там бушует со скоростью 160 километров в час.
Аттракцион создали в Научном парке Вселенной. Симуляторы шторма воспроизводят со всеми мерами безопасности ветер со скоростью 160 км/ч, что считается штормом 2-ой категории.
Уникальный проект запущен, чтобы повысить осведомленность об экстремальных погодных условиях и научить людей передвигаться во время урагана.