



В Дании появились свечи-"люди"

В крупнейших городах Дании появились скульптуры-свечи в виде человека в полный рост. Они представлены, как символ эмоционального выгорания, пишет Тhe Stable.



Свечи изготовлены из смеси парафина и стеарина. Каждая скульптура весит порядка 85 кг. На изготовление свечей ушло восемь недель. Каждая фигура спрятана в кубе из плексигласа.



Отмечается, что так активисты решили привлечь внимание общественности к эмоциональной проблеме, которую испытывают 44% молодежи.



Статуи сделаны из свечного воска, и они показывают, что произойдет, если люди не будут действовать. В частности, организаторы акции заявляют, что бездействие приведет к выгоранию целого поколения.



Известно, что полностью сгореть свечи могут за два месяца.



"Нам нужно было создать символ состояния молодежи и показать последствия, если мы не будем действовать сейчас. Все статуи ведут к ряду решений, одним из которых является День психического здоровья в датских школах", - заявила организатор акции, креативный директор Uncle Grey Клара Прайор-Нок.



"В течение многих лет мы сосредоточивались на важности физического здоровья - теперь пришло время сосредоточиться на поддержании психической формы. Мы надеемся, что с помощью этого проекта мы сможем пролить свет на важность этого и помочь молодым людям понять, что они не одиноки в своей борьбе, потому что с рядом инициатив мы здесь, чтобы помочь им", - отметила главный операционный директор компании Шарлотта Порсагер.



