



В Дании лишают титулов четырех внуков королевы

Королева Дании Маргрете решила лишить четырех внуков титулов.

По данным Daily Mail, ее решение коснется принцев Николая, Феликса, Хенрика и принцессы Афины.

"Потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима могут использовать свои титулы только как граф и графиня Монпеза с 1 января 2023 года", — сказано в заявлении дворца.

К детям принца Иоахима со следующего года не будут применяться титулы, а также к ним не будут обращаться "Его или Ее Высочество".

Королева объяснила свое решение тем, что это, по ее мнению, позволит внукам построить жизнь без ограничений "особыми соображениями и обязанностями", что должно пойти им на пользу.