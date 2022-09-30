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В Дании лишают титулов четырех внуков королевы
30.09.2022 00:16 Алина Груднева

В Дании лишают титулов четырех внуков королевы

Королева Дании Маргрете решила лишить четырех внуков титулов.

 
По данным Daily Mail, ее решение коснется принцев Николая, Феликса, Хенрика и принцессы Афины. 
 
"Потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима могут использовать свои титулы только как граф и графиня Монпеза с 1 января 2023 года", — сказано в заявлении дворца.
 
К детям принца Иоахима со следующего года не будут применяться титулы, а также к ним не будут обращаться "Его или Ее Высочество".
 
Королева объяснила свое решение тем, что это, по ее мнению, позволит внукам построить жизнь без ограничений "особыми соображениями и обязанностями", что должно пойти им на пользу.
 

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