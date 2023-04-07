



В честь первой леди США Джилл Байден назвали новый сорт тюльпанов



Новый сорт тюльпанов назвали в честь супруги президента США. Джилл Байден получила букет одноименных цветов от посла Королевства Нидерландов в Соединенных Штатах Андре Хаспелса. Об этом сообщает Associated Press.



"Пусть в это счастливое время ослепительно оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многочисленных веснах, которые пережили наши страны, и будет маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня", – сказала Джилл Байден.



Церемония вручения цветов являлась частью празднования Дней тюльпанов в резиденции посла Королевства Нидерландов в США.



Голландцы уже назвали тюльпаны в честь семи первых леди США, начиная с конца 1800-х годов. Традиция началась с Фрэнсис Фолсом Кливленд — супруги президента Гровера Кливленда. В 2004 году свой тюльпан получила супруга президента Джорджа Буша Лора.